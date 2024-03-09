Утечка переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о планировании ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus подтверждает, что иностранные военные участвуют в украинском конфликте. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Полянский отметил, что на заседании Совбеза нет представители ФРГ и выразил желание услышать его комментарии по поводу разговора высокопоставленных немецких военных о помощи украинцам в разрушении Керченского моста и атакующих ударах по территории России.

«В ходе этого же разговора мы услышали подтверждение того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов», - сказал Полянский.

По его словам, подтвердилось то, о чем давно сообщала российская сторона: в каждом ударе западного дальнобойного оружия по мирному населению участвуют его поставщики. Эти страны стали сообщниками преступлений Киева.

Первого марта была опубликована аудиозапись беседы немецких офицеров, которые обсуждали поставки Киеву крылатых ракет Taurus и нападение на Крымский мост.