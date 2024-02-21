МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума запретила британцам ловить рыбу в российских водах Баренцева моря

Нижняя палата парламента поддержала денонсацию подписанного в 1956 году соглашения между СССР и Великобританией о рыболовстве.
Сергей Лебедев 2024-02-21 15:05:01
© Фото: Андрей Зима, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня Государственная дума Российской Федерации поддержала денонсацию подписанного в 1956 году соглашения между СССР и Великобританией о рыболовстве. Этот документ разрешал судам из Соединенного Королевства промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Также британским кораблям разрешалось свободно ходить и становиться на якорь в российских водах, обозначенных в соглашении. При этом документ действовал и после распада Советского Союза, поскольку РФ является правопреемницей СССР.

«Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное, формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют!» - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что уже давно назрела необходимость денонсации соглашения, так как Российская Федерация от него ничего не получила.

#Россия #Рыболовство #Баренцево море #Соглашение #Вячеслав Володин #госдума #документ #ГД РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 