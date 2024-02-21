Госдума запретила британцам ловить рыбу в российских водах Баренцева моря

Сегодня Государственная дума Российской Федерации поддержала денонсацию подписанного в 1956 году соглашения между СССР и Великобританией о рыболовстве. Этот документ разрешал судам из Соединенного Королевства промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Также британским кораблям разрешалось свободно ходить и становиться на якорь в российских водах, обозначенных в соглашении. При этом документ действовал и после распада Советского Союза, поскольку РФ является правопреемницей СССР.

«Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное, формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют!» - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что уже давно назрела необходимость денонсации соглашения, так как Российская Федерация от него ничего не получила.