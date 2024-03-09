Роспотребнадзор: Россия готова противостоять «болезни Х»

Российские врачи готовы противостоять новым вирусным заболеваниям, специалисты занимаются разработкой новейших вакцин и систем тестирования, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее глава госуправления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил, что избежать возникновения «болезни Х» будет сложно, но возможно предотвратить пандемию и справиться с ней на начальном этапе.

«Российские специалисты занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования. Сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями других стран... На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», - сообщила пресс-служба ведомства.

Термин «болезнь Х» подразумевает абстрактную болезнь, вызванную неизвестным патогеном. По оценкам Роспотребнадзора, Россия обладает необходимым набором компетенций, лекарственных препаратов и научных разработок для противодействия биологическим угрозам.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новую пандемию могут спровоцировать иные виды коронавирусов, с которыми человечество еще не сталкивалось. Другие «подозреваемые» - вирусы гриппа птиц, полагает эксперт. Кроме того, существует риск появления искусственно созданных вирусов, которые можно использовать в качестве биологического оружия.