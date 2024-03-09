Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега

Интенсивное таяние снежного покрова в Москве ожидается после 15 марта, тогда среднесуточная температура на улице будет держаться на значении 1 градус выше нуля. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше +1 градуса. Это возможно только после 15 марта», - написала Познякова в своем Telegram-канале.

Специалист добавила, что сейчас на улицах столицы сохраняется большое количество снега, хоть он и потерял свой «товарный» вид. В субботу утром данные с климатической станции на ВДНХ свидетельствовали о сугробах в 50 см.

Уточняется, что при этом о полном схождении снега с улиц говорить еще рано, так как в 20-х числах месяца уровень снежного покрова только достигнет значения климатической нормы, что равняется 16-23 сантиметрам.

Напомним, ранее синоптик Михаил Леус отмечал, что выпавшие за зимний период сугробы в столице превышают норму в полтора раза, и, согласно его предположениям, сойдут лишь ко второй декаде апреля. В целом, по его словам, до 20 марта о весне в столице говорить «не положено».