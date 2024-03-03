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Метеоролог Леус рассказал, когда в регионы России придет климатическая весна

В то время как на юге европейской России и ряде других городов наблюдается уже полноценная весна, из столицы страны зима полноценно уйдет лишь ко второй половине апреля.
Никита Черненко 2024-03-03 09:21:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», когда в Россию придет климатическая весна, в каких российских регионах уже наблюдается устойчивая весенняя погода, а также как аномально-снежная зима повлияет на приход весны в Москву.

 Эксперт объяснил, что климатической весной метеорологи считают период, когда в регионе наблюдается температура стабильно выше нуля. Таким образом весна уже пришла в Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Калининград и Санкт-Петербург.

«В указанных регионах, исключая Санкт-Петербург, среднесуточная температура варьируется от 10 до 15 градусов выше нуля. В городе на Неве плюсовые температуры держатся уже с 22 февраля, мы ожидаем самый ранний приход весеннего сезона в современной истории Санкт-Петербурга в этом году», - отметил Леус.

Погода теплее нормы ожидается и на севере: в Мурманской, Архангельской, Магаданской областях, на севере Красноярского края и в Якутии температуры выше нормы на 4-8 единиц. Однако там говорить о приходе весны еще рано, равно как и в регионах центральной России.

«Март в центральной части России традиционно считается еще зимним месяцем. Пусть температуры и выше среднестатистических показателей, говорить о приходе весны еще рано, и минусовые отметки ртутного столба еще на какое-то время там задержатся», - подчеркнул синоптик.

Задержится зима и в Москве. Выпавшие за зимний период сугробы в столице превышают норму в полтора раза, и, согласно предположениям метеоролога, сойдут лишь ко второй декаде апреля.

«Средняя дата прихода климатической весны в Москву: 20 марта, до этой даты о весне в Москве и говорить не положено. А сход постоянного снежного покрова обычно приходится на 6 апреля. Учитывая обилие снега и не очень жаркий прогноз на март, я думаю, что начало весны придет с задержкой на 7-10 дней, а полный сход снежного покрова следует ожидать уже к концу апреля», - подытожил Леус.  

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее также назвал март «четвертым месяцем зимы». Он предупредил, что март и апрель будут не по-весеннему холодными из-за «существенных арктических вторжений», что отложит приход весны в Россию.

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