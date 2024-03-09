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Эрдоган заявил, что предстоящие муниципальные выборы станут для него последними

Турецкий лидер добавил, что по итогам этих выборов пройдет передача дел тем, кто возглавит страну после него.
Максим Крюков 2024-03-09 02:02:01
© Фото: IMAGO Turkish presidency apaim Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы, которые пройдут в стране 31 марта, станут для него последними с учетом действующего законодательства.

«Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача дел моим братьям, которые придут после меня», - передает его слова RT.

Напомним, в конце мая 2023 года глава ЦИК республики Ахмет Йенер объявил о победе Эрдогана на выборах президента страны. По итогам второго тура турецкий лидер набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%. Срок президентских полномочий Эрдогана рассчитан до 2028 года.

Предстоящие муниципальные выборы в Турции станут вызовом и для Партии справедливости и развития (ПСР), лидером которой является действующий президент, и для оппозиции. Мэрами Стамбула, Анкары, Измира и еще нескольких крупных городов республики являются представители оппозиции. По этой причине правящая ПСР постарается вернуть мегаполисы и муниципалитеты себе.

#политика #Выборы #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Президент
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