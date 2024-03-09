МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Выставка «Гагарин. Дорога в космос» открылась в Музее космонавтики в Москве

Космонавт родился 9 марта 1934 года - таким образом, сегодня ему бы исполнилось 90 лет.
Анна Назайкина Екатерина Аверьянова 2024-03-09 18:58:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Выставка «Гагарин. Дорога в космос», посвященная первому человеку в космосе, летчику-космонавту, герою СССР Юрию Гагарину, в Музее космонавтики в Москве открылась для посетителей. Фотокорреспондент «Звезды» побывала на выставке.

Напомним, космонавт родился 9 марта 1934 года - таким образом, сегодня ему бы исполнилось 90 лет.

Основная идея экспозиции - личность первого космонавта Земли через призму эпохи, в которой он жил. В частности, посетители впервые смогут увидеть форму полковника военно-воздушных сил СССР, которую носил Гагарин. Также на выставке через изобразительное искусство отражена жизнь в Советском Союзе в период с 1950 по 1960 годы.

Выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Гагарина, будет доступна для посетителей до 1 сентября.

prevnext
1 / 9
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#в стране и мире #космос #СССР #Юрий Гагарин #Первый полет #музей космонавтики
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 