Выставка «Гагарин. Дорога в космос» открылась в Музее космонавтики в Москве

Выставка «Гагарин. Дорога в космос», посвященная первому человеку в космосе, летчику-космонавту, герою СССР Юрию Гагарину, в Музее космонавтики в Москве открылась для посетителей. Фотокорреспондент «Звезды» побывала на выставке.

Напомним, космонавт родился 9 марта 1934 года - таким образом, сегодня ему бы исполнилось 90 лет.

Основная идея экспозиции - личность первого космонавта Земли через призму эпохи, в которой он жил. В частности, посетители впервые смогут увидеть форму полковника военно-воздушных сил СССР, которую носил Гагарин. Также на выставке через изобразительное искусство отражена жизнь в Советском Союзе в период с 1950 по 1960 годы.

Выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Гагарина, будет доступна для посетителей до 1 сентября.