Вучич заявил о милитаризации Запада перед лицом России

Страны Запада идут на полную милитаризацию, поскольку не в состоянии победить России и ее национального лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Все думали, что Владимира Путина будет легко победить, а теперь идут на полную милитаризацию, потому что его нелегко победить», - приводит газета «Вечерње новости» слова сербского лидера.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов указал на милитаризацию информационного пространства на Западе. В качестве примера дипломат привел США, где в составе вооруженных сил есть киберкомандование. По словам Люкманова, милитаризация информационного пространства разрушает связи между государствами и чревато возникновением конфликтов.