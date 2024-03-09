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Вучич заявил о милитаризации Запада перед лицом России

По словам сербского президента Александра Вучича, коллективный Запад не смог одолеть российского лидера Владимира Путина.
Ян Брацкий 2024-03-09 18:37:01
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Страны Запада идут на полную милитаризацию, поскольку не в состоянии победить России и ее национального лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Все думали, что Владимира Путина будет легко победить, а теперь идут на полную милитаризацию, потому что его нелегко победить», - приводит газета «Вечерње новости» слова сербского лидера.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов указал на милитаризацию информационного пространства на Западе. В качестве примера дипломат привел США, где в составе вооруженных сил есть киберкомандование. По словам Люкманова, милитаризация информационного пространства разрушает связи между государствами и чревато возникновением конфликтов.

#Сербия #Путин #Запад #Вучич #милитаризация
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