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МИД РФ указал на милитаризацию информационного пространства странами Запада

Дмитрий Трунов
04:20 18.04.2023
Такой подход контрастирует с политикой России и большинства стран мира, сказал директор департамента международной информационной безопасности министерства.
МИД РФ указал на милитаризацию информационного пространства странами Запада
© Фото: мид, Sergey Petrovnews.ru, GlobalLookPress
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Западные страны проводят милитаризацию информационного пространства, заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. В качестве примера он указал на США, где в составе вооруженных сил есть киберкомандование.

Такой подход контрастирует с политикой России и большинства стран мира, сказал Люкманов. По его словам, милитаризация информационного пространства разрушает связи между государствами и может привести к вооруженному конфликту.

Специально созданные в Соединенных Штатах структуры используют информационные технологии и устройства связи обычных пользователей для диверсий, саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов, напомнил представитель МИД.

Ранее в Эстонии прошли крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition. В них участвовали около тысячи человек из более чем 40 стран Североатлантического блока и партнеров альянса.

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