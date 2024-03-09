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Forbes: ВСУ так и не смогли найти применение словенским «гибридным» танкам

Словенские танки М-55S являются модернизированной версией советских Т-55, с установленными на них западными системами управления огнем.
Ян Брацкий 2024-03-09 17:40:01
© Фото: AndrejS.K, CC BY-SA 4.0, Global Look Press

Украинские военные так и не нашли применения словенским танкам М-55S. Это модернизованные советские Т-55, в них корпус и башня от советского танка, но современные израильские системы управления огнем и 105-мм британская пушка L7.

«Почти два года после передачи украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков», - пишет Forbes.

Напомним, Словения передала ВСУ 28 таких танков. Изначально на них тренировали украинские боевые экипажи, но перед началом летнего контрнаступления машины заменили на немецкие Leopard-1, пишет RT. Ожидается что словенские танки поступят на вооружение 5-й бригады ВСУ, которая одна из немногих не понесла потерь и находится в резерве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал факт прибытия на Украину американских танков Abrams. Пресс-секретарь президента назвал это серьезным оружием, которое не изменит хода спецоперации. По его словам, эти танки будут гореть также, как и все остальные, поставленные ВСУ западными союзниками.

#танк #Украина #ВСУ #СВО #Leopard-1 #М-55S
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