Украинские военные так и не нашли применения словенским танкам М-55S. Это модернизованные советские Т-55, в них корпус и башня от советского танка, но современные израильские системы управления огнем и 105-мм британская пушка L7.

«Почти два года после передачи украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков», - пишет Forbes.

Напомним, Словения передала ВСУ 28 таких танков. Изначально на них тренировали украинские боевые экипажи, но перед началом летнего контрнаступления машины заменили на немецкие Leopard-1, пишет RT. Ожидается что словенские танки поступят на вооружение 5-й бригады ВСУ, которая одна из немногих не понесла потерь и находится в резерве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал факт прибытия на Украину американских танков Abrams. Пресс-секретарь президента назвал это серьезным оружием, которое не изменит хода спецоперации. По его словам, эти танки будут гореть также, как и все остальные, поставленные ВСУ западными союзниками.