Геофизик Коломин оценил опасность сильной ночной вспышки на Солнце для Земли

Заместитель директора Института прикладной геофизики им. Федорова Вадим Коломин в беседе со «Звездой» рассказал, что на Солнце произошла вспышка, однако не землян она никак не повлияет.

«Дело в том, что вопрос сильная или слабая вспышка - это не самый главный фактор, который для нас, землян, важен. Она (вспышка - Прим. ред.) считается сильной, но не экстрасильной. Из пяти градаций - это четвертый уровень», - сказал Коломин.

Он объяснил, что для жителей Земли важно понимать, насколько это геоэффективная вспышка, придет ли ее максимально мощный выброс в сторону планеты, либо же уйдет в космос.

«Это вспышка, которая произошла в ночь, она пойдет не в сторону Земли, поэтому геоэффективность ее очень низкая...Таких вспышек происходит достаточно много на Солнце», - добавил эксперт.

Ранее в разговоре со «Звездой» врач Всеволод Ловкин перечислил категории людей, которым стоит внимательно отнестись к своему самочувствию во время магнитных бурь.