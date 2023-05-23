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Врач Ловкин предупредил о высоком риске инфаркта во время магнитной бури

Анастасия Бобылева
15:25 23.05.2023
Он посоветовал избегать больших физических нагрузок людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Врач-гастроэнтеролог терапевтического отделения стационара Егорьевской ЦРБ Всеволод Ловкин рассказал, кому стоит опасаться магнитной бури, пик которой наступит во второй половине дня во вторник, 23 мая.

По его словам, особенно внимательно к своему здоровью стоит отнестись людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. При магнитных бурях риск инсультов и инфарктов увеличивается более чем в 10 раз. Также людей могут беспокоить перепады настроения и бессонница.

«Болезни обостряются, производились неоднократные исследования - частота инфарктов миокарда в эти дни возрастает в 13-15 раз. Лицам, имеющим сопутствующие заболевания, необходимо в эти дни быть более осторожными, не забывать о приеме лекарств, измерять артериальное давление и избегать чрезмерных физических нагрузок», - рассказал Ловкин.

Он добавил, что магнитная буря влияет не только на здоровье людей, но и на космическую и энергетическую сферы.

Ранее сообщалось о накрывшей Землю магнитной буре. Ожидается, что она будет бушевать до 24 мая и на пике будет доходить до пяти баллов.

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