Четыре украинских беспилотника уничтожены над территорией Волгоградской области около 7 часов утра, сообщило Минобороны России. Аппараты сбили дежурные средства ПВО.

В течение прошедшей ночи в Волгоградской области ПВО поразили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Еще один дрон сбили в Белгородской области.

Предотвращены очередные террористические атаки киевского режима c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.