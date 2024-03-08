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Еще четыре беспилотника уничтожены в Волгоградской области

В течение прошедшей ночи в Волгоградской области ПВО поразили 11 украинских беспилотников самолетного типа.
2024-03-08 08:44:01
© Фото: РИА Новости

Четыре украинских беспилотника уничтожены над территорией Волгоградской области около 7 часов утра, сообщило Минобороны России. Аппараты сбили дежурные средства ПВО.

В течение прошедшей ночи в Волгоградской области ПВО поразили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Еще один дрон сбили в Белгородской области.

Предотвращены очередные террористические атаки киевского режима c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Волгоградская область
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