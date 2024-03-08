Минобороны: 12 БПЛА уничтожены в Белгородской и Волгоградской областях

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников за ночь в Белгородской и Волгоградской областях, сообщило Минобороны России.

Один аппарат самолетного типа российские военные поразили над территорией Белгородской области, еще 11 БПЛА - над территорией Волгоградской области.

Силами противовоздушной обороны пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на российской территории, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.