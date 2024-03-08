ОАЭ и Египет сбросили 53 тонны гумпомощи в сектор Газа по воздуху

Объединенные Арабские Эмираты и Египет продолжают осуществлять доставку гуманитарных грузов в сектор Газа по воздуху в рамках операции «Птицы добра».

Как сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на оперативное командование Министерства обороны ОАЭ, самолеты Военно-воздушных сил двух стран сбросили уже четыре партии гумпомощи на север анклава.

В общей сложности жители сектора Газа уже получили 169 тонн продовольствия и медикаментов. В четверг, 7 марта, в анклав было сброшено с парашютами около 53 тонн продуктов и медицинских препаратов.

Отмечается, что акция стартовала 5 ноября 2023 года и осуществляется под руководством президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.