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ОАЭ и Египет сбросили 53 тонны гумпомощи в сектор Газа по воздуху

За четыре вылета ВВС ОАЭ и Египта сбросили на север анклава 169 тонн продовольствия и медикаментов.
Максим Крюков 2024-03-08 05:39:01
© Фото: Mohammed Ali XinHua Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты и Египет продолжают осуществлять доставку гуманитарных грузов в сектор Газа по воздуху в рамках операции «Птицы добра».

Как сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на оперативное командование Министерства обороны ОАЭ, самолеты Военно-воздушных сил двух стран сбросили уже четыре партии гумпомощи на север анклава.

В общей сложности жители сектора Газа уже получили 169 тонн продовольствия и медикаментов. В четверг, 7 марта, в анклав было сброшено с парашютами около 53 тонн продуктов и медицинских препаратов.

Отмечается, что акция стартовала 5 ноября 2023 года и осуществляется под руководством президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

#Египет #сектор Газа #оаэ #гуманитарная помощь #Операция
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