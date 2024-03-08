SCMP: власти КНР и Швейцарии высказались за участие Москвы в саммите по Украине

Власти Швейцарии и Китая настаивают на участии России в саммите по мирному урегулированию ситуации на Украине, пишет издание South China Morning Post. Предполагается, что встреча может пройти в Швейцарии, однако точная дата не называется.

О важности участия Москвы говорил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, побывавший на прошлой неделе в столице России. По данным издания, после Москвы он отправился в европейское турне и озвучил предварительные условия для начала диалога: прекращение оружейных поставок и отмена декрета о ведении переговоров. Большинство европейских стран выступили против участия России в саммите, поддержал инициативу только официальный Берн, пишет SCMP.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил как ультиматум готовящееся предложение Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине. Глава российской дипломатии выразил сомнение в готовности Киева к полноценным переговорам о мире. Лавров призвал Запад прекратить продвигать «мирные» инициативы Зеленского и перестать поддерживать киевский режим.