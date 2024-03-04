МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

По данным Reuters, бюджет правительства Соединенных Штатов Америки на 2024 финансовый год составит около 1,66 триллиона долларов.
Максим Крюков 2024-03-04 02:32:01
© Фото: Alex Edelman ZUMAPRESS.com Globallookpress

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США пришли к соглашению о выделении средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», - написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам сенатора, в пятницу, 8 марта, из-за прекращения финансирования могут приостановить свою деятельность ряд федеральных структур (шатдаун). Он добавил, что в ближайшее время Палата представителей «должна быстро принять и направить» в Сенат согласованные обеими партиями документы.

Reuters со ссылкой на представителя Шумера пишет, что, согласно договоренностям, бюджет правительства Соединенных Штатов на 2024 финансовый год составит около 1,66 триллиона долларов.

В середине января президент страны Джо Байден продлил финансирование правительства до марта 2024 года. Без документа федеральным органам власти грозило прекращение работы.

#конгресс США #республиканцы #демократы #финансирование #шатдаун #согласование
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 