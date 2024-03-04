Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США пришли к соглашению о выделении средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», - написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам сенатора, в пятницу, 8 марта, из-за прекращения финансирования могут приостановить свою деятельность ряд федеральных структур (шатдаун). Он добавил, что в ближайшее время Палата представителей «должна быстро принять и направить» в Сенат согласованные обеими партиями документы.

Reuters со ссылкой на представителя Шумера пишет, что, согласно договоренностям, бюджет правительства Соединенных Штатов на 2024 финансовый год составит около 1,66 триллиона долларов.

В середине января президент страны Джо Байден продлил финансирование правительства до марта 2024 года. Без документа федеральным органам власти грозило прекращение работы.