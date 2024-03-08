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Экс-военный НАТО возмутился уничтожением в США нужных ВСУ снарядов

По словам капитана ВМС США в отставке, США располагают четырьмя миллионами снарядов, но решают не передавать их Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 21:38:01
© Фото: Michael Kappeler, dpa Globallookpress

В Соединенных Штатах уничтожают склады с кассетными снарядами и другими боеприпасами, в то время как Киев испытывает снарядный голод, что возмутило бывшего начальника штаба военной миссии НАТО в Москве, капитана ВМС США в отставке Гарри Табаха.  

«Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем», - приводит Радио Sputnik слова Табаха. 

Уточняется, что об этом отставной капитан рассказал в интервью украинскому Youtube-каналу «Да, это так».

По словам Табаха, Вашингтон обладает четырьмя миллионами снарядов, которые мог бы направить в помощь киевскому режиму, однако не делает это. Бывший офицер заявил, что не понимает подобного шага американских властей.

Напомним, сейчас в Конгрессе США решается вопрос о предоставлении Украине 60 миллионов долларов. В середине февраля Палата представителей ушла на двухнедельные каникулы, фактически заблокировав одобренное Сенатом решение о представлении ВСУ средств.

Оказать Украине финансовую помощь в обход Палаты Представителей невозможно, однако в Палате считают, что сейчас в приоритете рассмотрение вопроса о ситуации в Техасе, а не помощь Киеву.

#Украина #НАТО #сша #помощь Украине #Снарядный голод #кассетные припасы
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