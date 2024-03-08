Экс-военный НАТО возмутился уничтожением в США нужных ВСУ снарядов

В Соединенных Штатах уничтожают склады с кассетными снарядами и другими боеприпасами, в то время как Киев испытывает снарядный голод, что возмутило бывшего начальника штаба военной миссии НАТО в Москве, капитана ВМС США в отставке Гарри Табаха.

«Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем», - приводит Радио Sputnik слова Табаха.

Уточняется, что об этом отставной капитан рассказал в интервью украинскому Youtube-каналу «Да, это так».

По словам Табаха, Вашингтон обладает четырьмя миллионами снарядов, которые мог бы направить в помощь киевскому режиму, однако не делает это. Бывший офицер заявил, что не понимает подобного шага американских властей.

Напомним, сейчас в Конгрессе США решается вопрос о предоставлении Украине 60 миллионов долларов. В середине февраля Палата представителей ушла на двухнедельные каникулы, фактически заблокировав одобренное Сенатом решение о представлении ВСУ средств.

Оказать Украине финансовую помощь в обход Палаты Представителей невозможно, однако в Палате считают, что сейчас в приоритете рассмотрение вопроса о ситуации в Техасе, а не помощь Киеву.