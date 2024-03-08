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В секторе Газа пять человек погибли при сбросе гумпомощи на толпу людей

Парашют не раскрылся, контейнер упал на людей, которые собрались в ожидании груза.
Анна Назайкина 2024-03-08 18:58:01
© Фото: ismail_gh2, Telegram © Видео: ismail_gh2, Telegram

Как минимум пять человек в секторе Газа погибли во время сброса средств для жизни при помощи парашюта, трагедия произошла во время гуманитарной операции передает Al Jazeera.

Как утверждается, парашют, который был нагружен контейнером и должен был спустить его на землю, не раскрылся. Он упал на людей, которые собрались в ожидании груза.

Уточняется, что два человека погибли на месте. Кроме того, трех пострадавших успели госпитализировать, однако впоследствии они скончались.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты и Египет сбросили 53 тонны гуманитарной помощи с воздуха на территорию сектора Газа.

Напомним, что 7 октября минувшего года организация ХАМАС начала атаковать территорию Израилю, в ответ Иерусалим объявил о начале военной операции против ХАМАС.

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