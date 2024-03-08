Юнармейцы провели акцию «Километр красоты» в честь празднования 8 Марта

Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» провело ежегодную акцию «Километр красоты» в честь празднования Международного женского дня. Юнармейцы вышли на центральные улицы своих городов и поздравили женщин и девушек с первым весенним праздником.

В столице виновниц торжества поздравляли на Никольской улице.

«Сегодня мы поздравляем всех девушек и женщин с этим прекрасным днем, говорим им комплименты и заряжаемся энергией от их улыбок», - отметил Начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.

К акции присоединились юнармейцы из Астраханской, Архангельской и Херсонской областей, Республики Хакасии, Хабаровского края и других регионов.

Сегодня 8 Марта отмечается по всей стране. В Санкт-Петербурге военные моряки вручили тюльпаны на Дворцовой площади города и Петроградской набережной у знаменитого крейсера «Аврора».