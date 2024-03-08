Военные моряки вручили тюльпаны петербурженкам у крейсера «Аврора»

Военнослужащие Ленинградского округа и юнармейцы поздравили петербурженок и гостей Северной столицы с 8 Марта. На Петроградской набережной у знаменитого крейсера «Аврора» они раздавали тюльпаны. На палубе военного корабля в это время играл оркестр.

Флотские музыканты исполнили знаменитые и любимые многими мелодии - «Катюшу», вальс «Амурские волны», «Танго» Исаака Дунаевского и многие другие.

Женщины, удивленные таким вниманием, были в восторге и с благодарностью принимали цветы. Многие фотографировались с бойцами на память. Аналогичная акция прошла на Дворцовой площади. Не обошли своим вниманием и жительниц других городов. Сегодня сотрудники полиции поздравляли жительниц Москвы, Сочи, Кемерово, Казани. Тюльпаны вручали на улицах и в транспорте.