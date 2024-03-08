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Военные моряки вручили тюльпаны петербурженкам у крейсера «Аврора»

Для прекрасной половины человечества известные мелодии исполнил военный оркестр.
Ян Брацкий 2024-03-08 15:38:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие Ленинградского округа и юнармейцы поздравили петербурженок и гостей Северной столицы с 8 Марта. На Петроградской набережной у знаменитого крейсера «Аврора» они раздавали тюльпаны. На палубе военного корабля в это время играл оркестр.

Флотские музыканты исполнили знаменитые и любимые многими мелодии - «Катюшу», вальс «Амурские волны», «Танго» Исаака Дунаевского и многие другие.

Женщины, удивленные таким вниманием, были в восторге и с благодарностью принимали цветы. Многие фотографировались с бойцами на память. Аналогичная акция прошла на Дворцовой площади. Не обошли своим вниманием и жительниц других городов. Сегодня сотрудники полиции поздравляли жительниц Москвы, Сочи, Кемерово, Казани. Тюльпаны вручали на улицах и в транспорте.

#Санкт-Петербург #8 марта #наш эксклюзив #тюльпаны #ленинградский военный округ
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