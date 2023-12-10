Путин объяснил перевернутым сознанием аплодисменты нацисту в парламенте Канады

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул , что украинские власти и страны Запада готовы сотрудничать с кем угодно ради достижения цели навредить России, говоря об овациях нацисту в парламенте Канады. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Президент счел, что своими аплодисментами киевский режим и все, кто аплодировал престарелому нацисту, проявили свое тяготение к неонацизму. По мнению главы государства, это перевернутое сознание, выраженное в стремлении навредить России любыми способами и вне зависимости от того, с кем придется сотрудничать.

«Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты», - заявил Путин.

Ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады в сентябре этого года. По заверениям премьер-министра Канады Джастина Трюдо, о прошлом нациста не было известно ни офису премьер-министра, ни украинской делегации. Владимир Путин в свою очередь говорил, что спикер Энтони Рота, пригласивший эсэсовца в парламент, является «или идиотом, или негодяем».