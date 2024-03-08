Россиянок поздравили с Международным женским днем с орбиты МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые в настоящее время находятся на борту МКС, поздравили россиянок с Международным женским днем.

«Дорогие наши мамы, бабушки, жены, сестры и дочери! Сегодня во всем мире отмечается один из самых прекрасных праздников - 8 Марта», - сказал Герой России, командир корабля «Союз МС-24» Олег Кононенко.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса добавил, что Международный женский день является еще одним поводом высказать представительницам прекрасного пола слова признательности за их любовь и заботу и восхититься их красотой и очарованием.

«Будьте счастливы, пусть вас окружают только любимые люди и каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбками», - заключил Кононенко.

К женщинам также обратился бортинженер корабля «Союз МС-24» Николай Чуб.

«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день! Чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали о том, как вы прекрасны и любимы. Чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью», - отметил он.

С Международным женским днем россиянок также поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этот день в каждом доме и в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам. Кроме того, российский лидер напомнил, что 2024 год в РФ посвящается семье, подчеркнув, что смысл и суть семьи заключаются в продолжении жизни и рода, истории каждой конкретной семьи и всей страны.