Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

«Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», - сказал российский лидер в своей поздравительной речи.

Он отметил, что женщины «способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, - это рождение детей», подчеркнув, что материнство является потрясающим предназначением представительниц прекрасного пола.

«Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, - это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми», - добавил глава государства.

Путин также напомнил, что 2024 год в России посвящается семье, уточнив, что смысл и суть семьи заключаются в продолжении жизни и рода, истории каждой конкретной семьи и всей страны.

По словам президента, сегодня в РФ семья, ее интересы и запросы находятся в центре внимания и абсолютном приоритете. Путин отметил, что правительство страны будет делать все возможное, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу и помощь государства.

Глава Российского государства также отдельно обратился к женщинам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, и к тем, кто находится в разлуке со своими родными.