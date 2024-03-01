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Уровень доверия Путину среди россиян вырос до 79,6%

ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия политикам на 25 февраля 2024 года.
Ирина Елагина 2024-03-01 17:20:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян вырос до 79,6%. ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия политикам по итогам исследования общественного мнения, проводившегося с 19 по 25 февраля 2024 года.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+0,4 п. п. за неделю)», - свидетельствуют результаты соцопроса.

Исследование показало, что в течение недели количество россиян, с одобрением относящихся к деятельности Путина, выросло на 0,8% и достигло 77,3%.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что степень доверия россиян Путину остается стабильно высокой, сообщает RT.

 

 

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