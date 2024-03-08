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Тюльпаны и улыбки: полицейские поздравили россиянок с 8 Марта

В Москве цветы стали приятной неожиданностью, в частности, для девушек, которые в праздник отправились кататься на речных трамваях.
Анна Назайкина 2024-03-08 12:39:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Цветы и сегодня, и в преддверии праздника, 8 Марта, женщинам дарили на улицах российских городов - это традиционная акция, которую каждый год проводит МВД.

На этот раз на федеральной территории «Сириус» сотрудники туристической полиции впервые поздравляли участниц Всемирного фестиваля молодежи.

В Кемерове сотрудники ГИБДД вручали дамам тюльпаны на Московской площади, на катке, и, естественно, на дорогах.

В Карелии с Международным женским днем поздравили 93-летнюю Лидию Шевцову, которая переехала в Петрозаводск из Белоруссии. Вместе с хризантемами она получила вид на жительство в России.

В Казани к почетной миссии привлекли кинологические расчеты. А в Москве тюльпаны стали приятной неожиданностью, в частности, для девушек, которые в праздник отправились кататься на речных трамваях.

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