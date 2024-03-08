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Yle: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

На данный момент неизвестно, что будет с машинами, которые останутся на территории страны по истечении этого срока.
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 15:23:01
© Фото: Frank Hormann, dpa, Global Look Press

Автомобили с российскими номерами необходимо вывезти из Финляндии до следующей субботы 16 марта. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на местную Таможенную службу.

Соответствующий указ был принят осенью прошлого года, пишет RT. Однако документ не уточняет, что будет сделано с автомобилями, которые останутся на территории страны после этой даты. В том числе инструкции не получили сотрудники Таможенной службы.

На данный момент разработана следующий план действий - таможенникам необходимо проверить срок нахождения транспорта в Финляндии и выполнение всех формальностей, а также выяснить, почему автомобиль продолжает оставаться в стране. Более подробная инструкция еще разрабатывается.

Напомним, сейчас граница между Финляндией и Россией закрыта, все автотранспортные пропускные пункты не действуют с середины декабря прошлого года. Предварительно граница закрыта до 14 апреля, однако ограничение может быть продлено и дальше.

При этом в финском правительстве отметили, что на российской границе проживают «не менее сотни» мигрантов, которые хотят попасть в Финляндию.

#Россия #Граница #транспорт #Финляндия #ограничения #таможенная служба
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