Малайзия возобновит поиски пропавшего 10 лет назад Boeing

Власти Малайзии намерены продолжить расследование об исчезновении 10 лет назад Boeing 777, сообщил министр транспорта Малайзии Энтони Лоук. Судьба лайнера Malaysia Airlines остается одной из крупнейших загадок современной эпохи.

MH370 отправился в Пекин из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года. Авиалайнер с высокими показателями безопасности полетов, на борту которого находились 239 человек, просто исчез с карты, породив множество конкурирующих теорий, книг и документальных фильмов.

Обломки, которые точно или предположительно принадлежат самолету, выбросило на берег Африки и на острова в Индийском океане. В том числе флаг на крыле - в Танзании, фрагмент крыла - на Маврикии и закрылок - на острове Реюньон. Но по сей день корпус самолета и его черный ящик так и не нашли. Считается, что лайнер разбился.

За эти годы возникали всевозможные версии - от механической неисправности до случайной или преднамеренной ошибки пилота и даже угона.

Это авиакатастрофа без самолета, пишет CNN. В эпоху, когда черные ящики успешно поднимают из самых глубин океана и целые куски сбитого авиалайнера кропотливо собирают по кусочкам, чтобы определить, что вызвало катастрофу, судьба MH370 остается невыносимо неясной.

Тем не менее, многие эксперты считают, что по-прежнему существует большая вероятность того, что обломки MH370 удастся обнаружить, если кто-то будет достаточно усердно искать и - что особенно важно - раскошелится на ошеломляющую сумму денег, которая может потребоваться для достижения этой цели.

Уже сотни миллионов долларов были потрачены на прочесывание более 710 000 квадратных километров Индийского океана до 2018 года, но тогда самолет не нашли. Американская компания по исследованию морских пространств предлагает правительству Малайзии еще одну попытку.

Специалисты заявили, что с тех пор они оттачивали свою робототехнику и технологии исследования моря, а также работали с аналитиками над сужением областей поиска до «той, в которой успех становится потенциально достижимым».