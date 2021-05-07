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СМИ озвучили неожиданную версию гибели Boeing MH370

Анна Назайкина
15:21 07.05.2021
Пилот пропавшего судна использовал путевые точки навигации с целью избежать обнаружения воздушного судна, заявил инженер Ричард Годфри.
СМИ озвучили неожиданную версию гибели Boeing MH370
© Фото: Aero Icarus, Wikimedia
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Аэрокосмический инженер Ричард Годфри заявил, что пилот пропавшего в 2014 году малазийского Boeing MH370 Захария Ахмад Шах тщательно спланировал гибель воздушного судна и построил траекторию так, чтобы оставалось неясным, где должен был упасть самолет. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отметил эксперт, траекторию лайнера можно увидеть на карте с помощью радиосистемы Weak Signal Propagation, которая способна «видеть» самолеты, когда они пересекают сигналы.

«WSPR напоминает связку растяжек или лазерных лучей, однако в данном случае они работают во всех направлениях от горизонта до противоположной стороны земного шара», — объяснил он.

По словам Годфри, пилот Boeing использовал путевые точки навигации с целью избежать обнаружения воздушного судна. Инженер убежден: Шах знал график работы радаров и был осведомлен, что в ночное время в выходные дни они функционировать не будут.

«Маршрут полета кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Пилота, похоже, не сильно беспокоил расход топлива, большее внимание уделялось оставлению ложных следов», — заявил Годфри.

Напомним, самолет MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин. Boeing 777 последний раз связывался с управлением воздушного движения в 1.19 во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез. Год спустя самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими.

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