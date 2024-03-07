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Панда Катюша вышла в большой вольер, теперь ее смогут увидеть посетители

В вольере панду ждут деревянные конструкции, чтобы отдыхать и лазать, и бассейн.
Анна Назайкина 2024-03-07 13:22:01
© Фото: mos_sobyanin, Telegram © Видео: mos_sobyanin, Telegram

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка наконец осмелилась выйти в большой вольер, теперь посетители смогут ее увидеть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий - павильон “Фауна Китая" откроется для посетителей», - написал градоначальник.

Как отмечается, до этого бамбуковый медвежонок проводил время с мамой в небольшом помещении, где их никто не видел. Когда Катюша приступила к активным играм, специалисты приняли решение, что можно убрать заграждение.

С тех пор Диндин все время пыталась вывести малышку в большой вольер, однако та никак не хотела покидать уже знакомую ей территорию.

Новый для маленькой панды вольер должен прийтись ей по душе - здесь ее ждут деревянные конструкции, чтобы отдыхать и лазать, и бассейн.

#катюша #Москва #Сергей Собянин #московский зоопарк #панда #вольер #Диндин
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