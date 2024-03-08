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Путин обратился к женщинам, находящимся в зоне спецоперации

Российский лидер обратился к тем, кто ждет наших героев, вдохновляет их любовью, радостью и поддержкой, переживает за наших бойцов, помогает им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах.
Максим Крюков 2024-03-08 00:35:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. В своей поздравительной речи глава государства отдельно обратился к тем, кто выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

Также российский лидер уделил внимание женщинам, которые в настоящее время находятся в разлуке со своими родными, ждут военнослужащих дома, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, а также оказывают помощь бойцам в медучреждениях и волонтерских организациях.

Путин подчеркнул, что представительницы прекрасного пола вновь доказывают, «какой неодолимой силой обладает женское сердце», подают пример стойкости и уверенности в том, что «добро и правда - на нашей стороне». Он также заявил, что зачастую женщины берут на себя ответственность за решение крайне непростых задач, добиваются успехов и впечатляющих результатов в различных сферах, поражают мужчин умением «все делать быстро, споро и одновременно тщательно».

«Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться», - отметил Путин.

Глава Российского государства пожелал женщинам «настоящего взаимопонимания с теми, кто дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений и успехов во всем».

#Владимир Путин #8 марта #поздравление #Международный женский день #СВО
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