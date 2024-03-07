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Глава МИД КНР: Китай будет поддерживать проведение саммита БРИКС в РФ

Саммит стран БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.
Владимир Рубанов 2024-03-07 07:19:01
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Китай будет поддерживать проведение саммита БРИКС в России, заявил глава МИД КНР Ван И. Это заявление он сделал во время пресс-конференции на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает ТАСС.

Пекин поддерживает Москву в успешной организации расширенного саммита группы, заявил Ван И.

Саммит стран БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. Незадолго до этого в столице Татарстана пройдут Игры БРИКС - с 12 по 23 июня. В 2024 году в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вошли Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

#Китай #Саммит #кнр #Татарстан #брикс #ван и #казань
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