Глава МИД КНР: Китай будет поддерживать проведение саммита БРИКС в РФ

Китай будет поддерживать проведение саммита БРИКС в России, заявил глава МИД КНР Ван И. Это заявление он сделал во время пресс-конференции на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает ТАСС.

Пекин поддерживает Москву в успешной организации расширенного саммита группы, заявил Ван И.

Саммит стран БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. Незадолго до этого в столице Татарстана пройдут Игры БРИКС - с 12 по 23 июня. В 2024 году в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вошли Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.