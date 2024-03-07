МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спикер Джонсон: из-за политики Байдена в США попали 15 млн нелегалов

Он добавил, что на улицах страны находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США.
Владимир Рубанов 2024-03-07 06:21:01
© Фото: Aaron Schwartz XinHua, Global Look Press

До 15 миллионов человек могли незаконно попасть в США в те три года, пока Джо Байден занимает пост президента. Такие данные огласил спикер палаты представителей Майк Джонсон перед выступлением главы Белого дома в конгрессе, сообщает РИА Новости.

Джонсон добавил, что на улицах страны находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США. Спикер палаты представителей охарактеризовал ситуацию в сфере миграции как «кризис», «катастрофу» и «упадок».

В четверг 7 марта Байден выступит в конгрессе. Он намерен рассказать о своих «исторических достижениях» на посту главы государства.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что за три года пребывания Байдена в Овальном кабинете в Соединенные Штаты проникли 7,2 миллиона нелегальных мигрантов. Экс-президент Дональд Трамп заявлял, что к окончанию срока Байдена число нелегалов превысит 19 миллионов человек.

#Граница #сша #Джо Байден #конгресс США #палата представителей #спикер #нелегальные мигранты #Майк Джонсон
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 