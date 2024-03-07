Спикер Джонсон: из-за политики Байдена в США попали 15 млн нелегалов

До 15 миллионов человек могли незаконно попасть в США в те три года, пока Джо Байден занимает пост президента. Такие данные огласил спикер палаты представителей Майк Джонсон перед выступлением главы Белого дома в конгрессе, сообщает РИА Новости.

Джонсон добавил, что на улицах страны находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США. Спикер палаты представителей охарактеризовал ситуацию в сфере миграции как «кризис», «катастрофу» и «упадок».

В четверг 7 марта Байден выступит в конгрессе. Он намерен рассказать о своих «исторических достижениях» на посту главы государства.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что за три года пребывания Байдена в Овальном кабинете в Соединенные Штаты проникли 7,2 миллиона нелегальных мигрантов. Экс-президент Дональд Трамп заявлял, что к окончанию срока Байдена число нелегалов превысит 19 миллионов человек.