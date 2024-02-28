Командир «Союза» Новицкий оценил подготовку экипажа к полету на МКС

Разгерметизация одного из отсеков МКС, задымление, проблемы со связью и другие нештатные ситуации отработал основной экипаж корабля «Союз». Так проходил экзамен перед полетом для российского космонавта Олега Новицкого, астронавта НАСА Трейси Дайсон и бывшей бортпроводницы из Белоруссии Марины Василевской. Все подробности - в репортаже Игоря Лапика.

Экзаменационный билет для них - это билет на космический корабль. И оплатить его нужно своими знаниями и навыками. Основной состав космонавтов отправляется решать задачи на точную копию российского сегмента МКС. Дублирующий же экипаж в скафандрах на тренажер корабля «Союз». На следующий день они меняются локациями.

На тренажере на космонавты отрабатывают все свои действия в космосе, тренировка длится 8 часов. Опытные инструкторы создают различные нештатные ситуации и смотрят, как космонавты будут на них реагировать.

На орбите космонавты должны быть готовы ко всему. Поэтому в центре подготовки для них придумывают самые сложные испытания. Пожар, разгерметизация, утечка кислорода, проблемы со связью, поломка вычислительной техники, задымление и другое.

Инструкторы следят за тем, насколько правильно экипаж обращается с оборудованием, следует бортовым документам и выполняет команды.

«Сегодня мы отрабатываем типовой рабочий день: на станции приготовить поесть, печку включить в космосе гораздо сложнее. Чтобы подогреть себе воду - это не щелкнуть чайник, а гораздо сложнее», - пояснила инструктор комплексной подготовки по российскому сегмента МКС Татьяна Данюк.

Командира основного экипажа Олега Новицкого в путешествии к звездам будут сопровождать две женщины. Опытная американка Трейси Дайсон и Марина Василевская из Белоруссии - бывшая бортпроводница, профессионально занимавшаяся бальными танцами.

«Это у меня маленький бонус за предшествующие полеты, что экипаж составлен из двух прекрасных девушек. Обе подготовлены, работается комфортно, у Трейси опыт, Марина подготовку тоже на отлично. Экипаж был составлен без моего участия, но я благодарен тем людям, которые его составили», - признался командир экипажа 21-й экспедиции посещения МКС Олег Новицкий.

Белоруссия впервые за свою независимость отправляет человека в космос. Братская страна испытает в невесомости новые компоненты для космического питания, проверит в деле свои биопринтеры и оборудование для дистанционного зондирования земли.

«Для меня это первый опыт но мы готовы, потому что полугодовая подготовка прошла не зря», - поделилась

участница 21-й экспедиции посещения МКС Марина Василевская (Беларусь).

Космонавты недавно тренировались с видеоаппаратурой для съемок и прямых включений с Землей. К слову опыта в этом деле им не занимать. Новицкий был актером кинокартины «Вызов», а Дайсон консультировала Голливуд при съемках фильма «Марсианин».

Экипажи нынешней экспедиции можно назвать самыми возрастными за всю историю. Троим участникам за 50 лет. А дублеру американскому астронавту Дональду Петтиту скоро исполнится 69! Последний раз он был на орбите 12 лет назад.

«Я чувствую себя очень хорошо перед своим возвращением в космос!» - заявил астронавт Дональд Петтит (США).

Перед тем как приступить к финальным экзаменам экипажи успешно прошли курс по зимнему выживанию в лесу и получили заключение главной медицинской комиссии о годности к полету. Кстати, наши медики хотят проверить на МКС специальные браслеты которые помогут человечеству быстрее адаптироваться к невесомости.

«Этот космический полет очень важен для науки. Как организм адаптируется за эти 12 суток к полет. Потом надо не забывать, что у нас будущее - это полеты на Луну, а они предусматривают такие короткие полеты», - пояснил врач экипажа 21-й экспедиции посещения МКС Александр Васин.

Этот вояж в космос не зря называется экспедицией посещения. Это означает краткосрочный полет. Корабль Союз-МС-25 стартует с Байконура 21 марта и уже через пару недель космонавты, выполнив миссию, должны вернуться домой.