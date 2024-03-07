Расчеты «Мста-Б» показали, как сорвали ротацию боевиков на Купянском направлении

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» сорвали очередную ротацию подразделений украинских националистов на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Огонь ведется на расстоянии до 30 километров. За высокую точность и дальность стрельбы бойцы называют гаубицу снайперским оружием. Расчеты уничтожают укрепления, фортификационные сооружения, в том числе заглубленные командные пункты ВСУ.

Артиллеристы группировки ведут круглосуточную охоту на расчеты и танки неприятеля. Огневые точки оперативно уничтожаются. Бойцы подразделения работают как единый слаженный механизм. На их счету уже большое количество подбитой техники противника.

«Работаем мы каждый день, работаем стабильно, постоянно попадаем. Все у нас отлично с этим. Много уничтожали целей, уничтожали также гаубицы, гаубицы M777 американского происхождения. Их мы уничтожили около 3-4 штук. В основном работаем по складам, технике, БТР, танкам. Летают наши "птицы", отслеживают их местонахождение, после чего дают нам координаты, после чего мы работаем по ним», - рассказал командир орудия с позывным «Теплый».

Ранее «Звезда» показала, как реактивная система залпового огня «Ураган» разнесла на куски укрепления ВСУ на Авдеевском направлении. Украинские боевики ведут настоящую охоту за нашими РСЗО, однако быстрая смена позиций не дает им в этом преуспеть.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.