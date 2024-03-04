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«Ураган» разнес на куски украинские укрепления на Авдеевском направлении

Противник ведет охоту за нашими РСЗО, но быстрая смена позиций не дает ему в этом преуспеть.
Андрей Лазарев 2024-03-04 13:42:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Огненные «стрелы» стремительно обрушиваются на позиции боевиков. На Авдеевском направлении работает реактивная система залпового огня, мощный и грозный «Ураган». Он бушует так, что под ногами в буквальном смысле дрожит земля. Глубина кратера, который появился от газовых струй РСЗО, красноречивее любых слов.

А то, что происходит на другой стороне линии боевого соприкосновения после залпов от артиллеристов группировки «Центр», иллюстрируют кадры объективного контроля с наших разведдронов. Расчет уничтожил пехоту и скопление боевой техники врага. Пора покидать огневую позицию. Ответный удар украинские националисты могут нанести в любой момент.

Командир боевой машины с позывным Первый очень хорошо понимает важность миссии своего расчета на Авдеевском направлении.

«Там пацаны, на передке которые, мы поддерживаем их огнем, чтобы они не рисковали своей жизнью. Мы прикрываем их», - заявил он. 

За «Ураганами» боевики постоянно ведут охоту. Первый рассказывает, что противник испытывает перед нашими РСЗО панический страх.

Приказ поразить новую цель может поступить в любую секунду. Вот и сейчас приходят координаты укреплений противника. Боец с позывным Амур успевает по-дружески погладить отсеки направляющих.

«Перед пуском всегда обходим свою машину, перед боем мы с ней, грубо говоря, разговариваем. Чтобы она без нареканий слаженно сработала на позиции», - отметил Амур. 

Расчет занял свои места. Боевая машина РСЗО начинает движение. И вновь мы слышим этот знакомый рев двигателя. Реактивная система залпового огня «Ураган» выдвигается на огневой рубеж. Расчет не сомневается. Задача, как всегда, будет выполнена.

Считаные минуты, чтобы привести машину в боевое положение. Расчет торопится. Пока одни бойцы устанавливают стойки опор, наводчик уже разворачивает пусковые направляющие под рассчитанным углом подъема.

Словно пронзая насквозь серое небо, 220-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды летят точно к целям. А расчету пора в безопасное место. Сейчас надо исчезнуть, чтобы совсем скоро появиться вновь, словно из ниоткуда, уже на новом месте. Заставляя противника бояться все больше и больше. 

Ранее сообщалось, что расчеты «Ураганов» уничтожили ангар с украинскими боеприпасами на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #ураган #РСЗО #наш эксклюзив #Авдеевское направление
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