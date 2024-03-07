Премьер Словакии обвинил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине

Кабинет министров Чехии решил поставить под угрозу отношения между Прагой и Братиславой лишь потому, что заинтересован поддерживать конфликт на Украине, а правительство Словакии открыто призывает к миру. С таким заявлением выступил словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении к своему чешскому коллеге Петру Фиале.

Видеоролик был опубликован на странице Фицо в социальной сети Facebook* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и стал ответом на решение чешского высшего органа исполнительной власти отложить на неопределенный срок запланированное в Чехии на апрель этого года совместное заседание правительств, которые ранее проходили в форме консультаций.

По словам Фицо, причиной такого решения Прага назвала «разницу во взглядах чешского и словацкого правительства на конфликт на Украине».

При этом глава словацкого правительства отметил, что Братислава «никогда не будет ставить под угрозу имеющие глубокие корни словацко-чешские отношения», подчеркнув, что шаг Праги «не повлияет на суверенную словацкую внешнюю политику».

В конце февраля Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к началу третьей мировой войны. По его мнению, украинский конфликт начался с выступления в 2014 году местных неонацистов и «не имеет военного решения».

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