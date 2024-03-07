МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Yle: муниципалитет в Финляндии может исчезнуть из-за закрытия границы с РФ

Все автотранспортные пропускные пункты на границе Финляндии с Россией закрыты с середины декабря, в феврале финская сторона продлила ограничения до 14 апреля.
Елизавета Кондрикова 2024-03-07 22:06:01
© Фото: IMAGO, Lauri Heino Globallookpress

Муниципалитет Виролахти в Финляндии может перестать существовать и слиться с соседним городом из-за экономических трудностей после закрытия границы с Россией, пишет финское издание Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает лишь несколько машин. В витрине местного часового магазина висит вывеска “Продано”. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти», - говорится в статье. 

В публикации отмечается, что на главной трассе муниципалитета не хватает «состоятельных российских туристов», а единственным выходом из этой ситуации в местной администрации видят слияние с городом Хамина. Однако даже эта мера не сможет решить все проблемы, пишет Радио Sputnik

Окончательное решение о судьбе муниципалитета будет сделано в начале мая.

По словам руководителя департамента министерства финансов страны Минны-Марьи Йокинен, приграничные регионы очень важны для будущего Финляндии. Однако после слияния муниципалитет может исчезнуть, и его жителям необходимо решить, готовы ли они «от него отказаться».

Напомним, в феврале Финляндия вновь продлила закрытие границы с Россией, ограничение будет действовать до 14 апреля. Одновременно с этим в пограничной службе страны пригрозили закрыть навсегда два временных КПП на российско-финской границе.

#Россия #Граница #Финляндия #закрытие границы #Приграничные регионы #виролахти
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 