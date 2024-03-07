Yle: муниципалитет в Финляндии может исчезнуть из-за закрытия границы с РФ

Муниципалитет Виролахти в Финляндии может перестать существовать и слиться с соседним городом из-за экономических трудностей после закрытия границы с Россией, пишет финское издание Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает лишь несколько машин. В витрине местного часового магазина висит вывеска “Продано”. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти», - говорится в статье.

В публикации отмечается, что на главной трассе муниципалитета не хватает «состоятельных российских туристов», а единственным выходом из этой ситуации в местной администрации видят слияние с городом Хамина. Однако даже эта мера не сможет решить все проблемы, пишет Радио Sputnik.

Окончательное решение о судьбе муниципалитета будет сделано в начале мая.

По словам руководителя департамента министерства финансов страны Минны-Марьи Йокинен, приграничные регионы очень важны для будущего Финляндии. Однако после слияния муниципалитет может исчезнуть, и его жителям необходимо решить, готовы ли они «от него отказаться».

Напомним, в феврале Финляндия вновь продлила закрытие границы с Россией, ограничение будет действовать до 14 апреля. Одновременно с этим в пограничной службе страны пригрозили закрыть навсегда два временных КПП на российско-финской границе.