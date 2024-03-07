Предвестники мирной жизни: как саперы разминируют окрестности Авдеевки

В Авдеевке российские саперы разминируют дороги и частный сектор - жители, над которыми не один год издевались украинские военные, возвращаются к мирной жизни. Еще до въезда в Авдеевку на обочине дороги лежат более двух десятков противотанковых мин. Из них убегающие боевики выстроили на трассе заграждение в надежде задержать российскую бронетехнику, но безуспешно.

«На мирных жителей рассчитаны. Особенно кассетные боеприпасы. Многие видели, как колокольчики такие небольшие. Типа патрона такого, для лампочки», - объяснил старший сапер с позывным «Тихий».

Передвигаясь по Авдеевке очень важно смотреть туда, куда ступаешь, а еще следить за небом, ведь там в любой момент могут появиться вражеские беспилотники. Характерный звук не спутать. Поэтому в руках радиоминера с позывным «Текила» антидроновое ружье. Оно полностью подавляет сигналы беспилотников.

«По этому участку чаще всего они прилетают», - рассказал «Текила».

У колодца семейная пара. Татьяна Кулишова не может сдержать слез, вспоминая, как вели себя националисты. Говорит, что когда боевики поняли, что город им не удержать, начали срывать злость на простых людях. У этого же колодца от вражеского дрона, недавно едва не погиб ее муж.

«Я не хочу за бандер, например. И муж на хочет. Четырнадцатого числа он пошел на колодец, вылетел беспилотник и нес с собой гранату. Я не знаю, как он жив остался, они беспилотником хотели его убить», - рассказала Татьяна Кулишова.

Супруг Татьяны, Алексей говорит, что выжил чудом. Отделался легкой контузией. По его словам, дрон ударился о крышу колодца, а граната разорвалась за забором. Алексей вспоминает, что боевики часто превращали жилые дома в площадки для запусков ударных БПЛА.

«У нас заселились на улицу, в два дома. Беспилотники запускали и уже потом их выбили оттуда. По национальности я русский, работал на заправке под заводом. Они уже начинали заставлять по-украински говорить, аж бесит. Русскоязычный человек тебя заставляет говорить на украинском. Это какой-то нонсенс», - негодует Алексей Савочкин.

А саперы, тем временем, отыскали еще одну противотанковую мину, решают уничтожить ее на месте и готовят тротиловую шашку. Запал горит 50 секунд.

«Работаем очень аккуратно. Главное не торопиться, ничего руками не брать. То есть, все уничтожаем либо накладным зарядом, либо расстрелом», - отметил командир саперной группы с позывным «Иртыш».

Саперы группировки «Центр» работают, что называется, не покладая рук. Их острый глаз сейчас важен как никогда.