Минировали, убегая: саперы приступили к очистке освобожденной от ВСУ Авдеевки

В освобожденной от украинских националистов Авдеевке работают инженерные подразделения, которые разминируют жилые кварталы. Убегая из города, противник успел оставить много опасных сюрпризов - заминированы даже детские игрушки и пачки сигарет. На месте событий побывал военный корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

В освобожденную Авдеевку въехали с юго-западной стороны и проехали мимо частного сектора в микрорайоне Химик, вглубь города. Этот маршрут уже относительно безопасен. Для этого постарались российские инженерные подразделения группировки войск «Центр», которые очистили путь от мин.

«Это одна из дорог, по которой украинские националисты убегали из Авдеевки. Она уже разминирована российскими саперами. По пути постоянно встречаем жилые дома и постройки, где националисты в подъездах или окнах оборудовали огневые точки для стрельбы из пулеметов или автоматов», - показал корреспондент Андрей Лазарев.

Именно в жилых домах, которые занимали боевики, остается огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Сейчас там работают саперы. В кирпичной двухэтажке они обнаружили базу украинских операторов тяжелых промышленных беспилотников, переделанных в боевые, например, как «Баба-Яга». Пока здание разминировано только частично.

«Это хвостовик, который распечатан на 3D-принтере. Вот капсульный детонатор. Это уже, так скажем, одно из составляющих элементов, которые сбрасываются с "Бабы-Яги", так называемой. Вот здесь мы наблюдаем уже готовый экземпляр изделия - это выстрел к РПГ-7, термобарическмй заряд, очень мощный боеприпас», - рассказал командир саперного взвода с позывным «Усман».

Боеприпас опасно трогать и переносить, поэтому саперы принимают решение уничтожить его там же, где и нашли - у подъезда. Снаряжают тротиловую шашку, а каждое действие бойца фиксирует наша экшн-видеокамера, установленная на его шлеме.

Подробнее о том, сколько времени есть на безопасный отход от подрываемого снаряда, что удалось бойцам вывезти из оставленной ВСУ точки в одном из домов, какие предметы, на первый взгляд безобидные, минировал противник и что удалось найти в полуразрушенном украинскими боевиками православном храме - смотрите в репортаже Андрея Лазарева.