Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты

Банк России принял решение продлить до 9 сентября текущего года ограничение на снятие иностранной валюты в связи с действием западных антироссийских санкций. Об этом свидетельствует сообщение финансового регулятора.

«Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - говорится в заявлении банка в Telegram-канале.

Сообщается, что граждане, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снять не более десяти тысяч долларов (или ту же сумму, но в евро). Остальные средства возможно получить только в рублях.

Также указом ЦБ продлевается на тот же срок запрет на взимание комиссии при выдаче средств в иностранной валюте.

Юрлицам-нерезидентам по-прежнему не выдают наличные в следующих валютах: доллары США, йены, евро, фунты стерлингов. Ограничение также будет действовать до 9 сентября 2024 года, другие валюты под его действие не попадают.

Напомним, ранее подобная мера была продлена осенью прошлого года. В начале 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в банке не видят возможности для снятия этого ограничения, однако допустила возможность, что оно может быть видоизменено.