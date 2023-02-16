В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Центробанк продлит ограничение на снятие наличной валюты

Алексей Курильченко
14:21 16.02.2023
Эльвира Набиуллина отметила, что ограничения на данный момент не могут быть сняты, но их возможно изменить.
Центробанк продлит ограничение на снятие наличной валюты
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

Центробанк пролит ограничения на снятие наличной валюты в РФ после 9 марта. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе форума «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.

«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», - заявил Набиуллина агентству РИА Новости.

По ее словам, в Банка России не имеется оснований для того, чтобы снимать данное ограничение, но оно может быть видоизменено. Она отметила, что действующие ограничения важны для финансовой стабильности. При этом глава ЦБ сообщила, что для повышения лимита на перевод валюты физическим лицам не имеется.

В январе Центробанк возобновил проведение операций с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они проходят на Московской бирже в инструменте «китайский юань - рубль».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:11 В стране и мире
ГД прекратила действие в России устава совета Европы и 20 договоров с организацией
13:49 Армия
В Минобороны России заявили об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы
12:56 В стране и мире
Видео
Украинские боевики обстреляли школу-лицей в Енакиево реактивными снарядами из HIMARS
12:43 В стране и мире
Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям
12:06 В стране и мире
Турчак сообщил о направлении Путину доклада рабочей группы по вопросам спецоперации
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.