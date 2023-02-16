Центробанк продлит ограничение на снятие наличной валюты

Эльвира Набиуллина отметила, что ограничения на данный момент не могут быть сняты, но их возможно изменить.

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Центробанк пролит ограничения на снятие наличной валюты в РФ после 9 марта. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе форума «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.

«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», - заявил Набиуллина агентству РИА Новости.

По ее словам, в Банка России не имеется оснований для того, чтобы снимать данное ограничение, но оно может быть видоизменено. Она отметила, что действующие ограничения важны для финансовой стабильности. При этом глава ЦБ сообщила, что для повышения лимита на перевод валюты физическим лицам не имеется.

В январе Центробанк возобновил проведение операций с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они проходят на Московской бирже в инструменте «китайский юань - рубль».