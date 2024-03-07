Политолог Жарихин: Швеция уменьшила свою безопасность, вступив в НАТО

Швеция не увеличила, а уменьшила свою безопасность после вступления в НАТО и потери своего нейтрального статуса, членство страны в Североатлантическом альянсе будет означать определенные проблемы. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин.

«Проблемы будут, и проблемы непростые... Это контроль над Балтийским морем в первую очередь. Добавится проблем с размещением всяких систем вооружения (НАТО. - Прим. ред.) ближе к границе России», - сказал эксперт.

По словам специалиста, геополитический баланс в мире изменился - для этого необходимо просто посмотреть на карту, политики Швеции не увеличили, а уменьшили безопасность страны подобным шагом. Однако Россия не оставит этого и обязательно примет «контрмеры».

В особенности политолог обратил внимание на то, что нейтральный статус непросто заработать и добиться согласия всех мировых стран. Подобный статус позволял Швеции в течение долгих лет получать преимущества. К примеру, страна смогла избежать прямого участия в двух мировых войнах и потерь среди мирного населения.

«Вот так разменивать свой нейтральный статус, наработанный и уже признанный всеми странами, в том числе Россией, на некую атлантическую солидарность, мне кажется, с их стороны близоруко», - сказал эксперт.

Напомним, сегодня Госдепартамент США опубликовал на своем сайте протокол о вступлении Швеции в НАТО, теперь в Североатлантическом альянсе числятся 32 страны. Процесс ратификации вступления страны в блок завершился после того, как президент Венгрии Томаш Шуйок подписал соответствующий указ 5 марта.

По мнению Вашингтона, подобное расширение альянса повысит безопасность США и их союзников в Европе.