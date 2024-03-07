МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Красота в погонах: в РВСН завершился конкурс девушек «Макияж под камуфляж»

После прохождения чемпионата по радиоспорту представительницы прекрасного пола состязались в интеллектуальном брейн-ринге «Эрудит» и творческом конкурсе «Домашнее задание», в котором раскрыли свои таланты и способности, покоряя зрителей творческими номерами.
2024-03-07 17:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области завершился конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж». Министерство обороны России опубликовало самые зрелищные кадры смотра.

Соревнования по профессиональным военным навыкам сочетались с участием в интеллектуальном состязании «Эрудит» и творческом конкурсе «Домашнее задание». В рамках конкурса красавицы в погонах раскрыли свои таланты и способности, покоряя зрителей творческими номерами.

По условиям соревнований конкурсантки демонстрируют свои навыки в стрельбе из автомата Калашникова, собирают и разбирают оружие на время, готовят еду. Также представительницы прекрасного пола соревновались в скоростной радиотелеграфии.

По результатам конкурса была определена команда победительниц в командном первенстве, а также лучшие в индивидуальных зачетах. Первое место в общем зачете заняла команда учебного центра связи. Капитан команды - сержант Марина Поторабатько. Среди радистов лучшей стала ефрейтор Татьяна Гречанова. Первое место по стрельбе из штатного оружия с результатом 93 балла заняла рядовая Анжелика Ионова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #макияж под камуфляж
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 