Красота в погонах: в РВСН завершился конкурс девушек «Макияж под камуфляж»

В учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области завершился конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж». Министерство обороны России опубликовало самые зрелищные кадры смотра.

Соревнования по профессиональным военным навыкам сочетались с участием в интеллектуальном состязании «Эрудит» и творческом конкурсе «Домашнее задание». В рамках конкурса красавицы в погонах раскрыли свои таланты и способности, покоряя зрителей творческими номерами.

По условиям соревнований конкурсантки демонстрируют свои навыки в стрельбе из автомата Калашникова, собирают и разбирают оружие на время, готовят еду. Также представительницы прекрасного пола соревновались в скоростной радиотелеграфии.

По результатам конкурса была определена команда победительниц в командном первенстве, а также лучшие в индивидуальных зачетах. Первое место в общем зачете заняла команда учебного центра связи. Капитан команды - сержант Марина Поторабатько. Среди радистов лучшей стала ефрейтор Татьяна Гречанова. Первое место по стрельбе из штатного оружия с результатом 93 балла заняла рядовая Анжелика Ионова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.