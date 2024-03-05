В России стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

В России в преддверии Международного женского дня стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж». Состязания принял учебный центр связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области, куда съехались около 50 финалисток со всей страны.

Женщинам пришлось преодолеть огненно-штурмовую полосу, пробежать биатлонную эстафету со стрельбой, посоревноваться в скоростной радиотелеграфии с приемом и передачей сообщений кодом Морзе.

Преодоление полосы препятствий в полной экипировке ожидаемо стало самым зрелищным этапом соревнований. Здесь участницы продемонстрировали не только физическую подготовку и выносливость, но и крепость духа, стремление быть первой. По результатам конкурса будут определены победительницы, как в командном первенстве, так и в отдельных номинациях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.