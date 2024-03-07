В Донецке рассказали о двух гранях в характере полковника Ольги «Корсы» Качуры

Сотрудники и подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» ДНР поделились воспоминаниями об Ольге «Корсе» Качуре.

Сегодня в Донецке почтили память Героя России и Донецкой Народной Республики, к ее памятнику возложили цветы.

Мужчины боялись, но уважали. Боец, герой, женщина - так описывают Ольгу Качуру.

«Несмотря на свою строгость и смелость, ей удавалось остаться женщиной - она делилась женскими секретами, рецептами», - рассказала «Звезде» руководитель филиала фонда Марина Соловарова.

Пример ее доблести и отваги показывает, что сильная женщина, которая действительно любит свою Отчизну, даже на войне способна добиться значительных высот, при этом не забывая о своей женственности, добавила Соловарова.

«Волевая, строгая, даже мужчины ее, хоть она одна командир была в подразделении, слушались и боялись, но больше уважение было», - поделилась воспоминаниями ветеран боевых действий Ольга Шепелева.

По словам Шепелевой, возглавить большой мужской коллектив, суметь добиться их уважения и вести за собой - это дорогого стоит.