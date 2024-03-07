В Донецке в преддверии 8 Марта почтили память полковника Ольги «Корсы» Качуры

В Донецке почтили память Героя России и ДНР Ольги Качуры с позывным «Корса». В августе 2022 года она погибла от рук украинских боевиков - автомобиль, в котором она ехала, обстреляли.

Качура стала символом женщин-защитниц Донбасса, поэтому в преддверии 8 Марта прошло мероприятие, посвященное ей.

Ее смерть не останавливает украинских боевиков - они просто обстреливают ее бюст на Аллее Славы в столице Донецкой Народной Республики. Корреспондент «Звезды» снял на видео последствия обстрелов.

«Корса» - одна из самых известных женщин-командиров ДНР. С 2014 года она принимала непосредственное участие в боевых действиях и основала реактивный батальон.

За годы службы «Корса» и ее батальон участвовали в боях в самых горячих точках республики - они обороняли Славянск, Дебальцево, Горловку и множество других населенных пунктов Донбасса.

В августе 2022 года украинские националисты начали обстреливать Донецк во время церемонии прощания с полковником Качурой. У драмтеатра под обстрел попала наша съемочная группа.