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Белый дом: Швеция станет 32-м членом НАТО сегодня

О вступлении Швеции в НАТО заявит президент США Джо Байден.
Ян Брацкий 2024-03-07 16:11:01
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press

Швеция официально присоединится к Североатлантическому альянсу 7 марта. Таким образом, официальный Стокгольм станет 32-м союзником НАТО, говорится в сообщении на сайте Белого дома США.

«Швеция - сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которые разделяют наши ценности и видение мира», - говорится в сообщении.

По мнению администрации Белого дома, вступление Швеции в альянс повысит безопасность США и их союзников в Европе. О вступлении Швеции в НАТО заявит президент США Джо Байден. Глава шведского кабмина Ульф Кристерссон приглашен на мероприятие жены Байдена по просмотру этого сообщения.

Последней страной, стоявшей на пути членства Швеции в альянсе, оставалась Венгрия, парламент которой поддержал ее заявку 26 февраля. 5 марта стало известно, что президент Венгрии Томаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО.

#НАТО #сша #Джо Байден #Швеция
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