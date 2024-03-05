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Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

Венгрия последней из стран НАТО завершила процедуру ратификации.
Елизавета Кондрикова 2024-03-05 19:08:01
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО. Информация об этом появилась на официальном сайте президента.

«Первое решение нового главы государства», - говорится в публикации.

Венгрия стала последней страной, которая ратифицировала присоединение страны к Североатлантическому альянсу. После выполнения оставшихся формальных процедур Швеция официально станет участницей альянса.

Инициатива Швеции по вступлению в блок была поддержана парламентом Венгрии 26 февраля этого года. Уточняется, что лишь шестеро депутатов выступили против. Раньше Венгрии на один месяц одобрила вступление Швеции в НАТО Турция, она завершила процесс ратификации в этом январе. 

#НАТО #Швеция #Венгрия #ратификация #тимаш шуйок
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