Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО. Информация об этом появилась на официальном сайте президента.

«Первое решение нового главы государства», - говорится в публикации.

Венгрия стала последней страной, которая ратифицировала присоединение страны к Североатлантическому альянсу. После выполнения оставшихся формальных процедур Швеция официально станет участницей альянса.

Инициатива Швеции по вступлению в блок была поддержана парламентом Венгрии 26 февраля этого года. Уточняется, что лишь шестеро депутатов выступили против. Раньше Венгрии на один месяц одобрила вступление Швеции в НАТО Турция, она завершила процесс ратификации в этом январе.