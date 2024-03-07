Синоптик Макарова спрогнозировала «зимний характер» погоды на 8 Марта в Москве

Погода в праздник 8 Марта будет примерно равна климатической норме для этого периода, она будет иметь «зимний характер», днем температура может подняться до двух градусов выше нуля. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночью еще обойдется преимущественно без осадков, ночью -6...-8 в Москве, а днем 0...+2... Но как обычно у нас повышение температуры идет на фоне, условно говоря, ухудшения характера погоды - облака, небольшие осадки, снег, мокрый снег», - сказала специалист.

Несмотря на плюсовую погоду москвичей в праздничные дни будет также ожидать ветер, однако синоптик добавила, что к концу недели температура будет повышаться. В целом погода станет комфортнее, благодаря росту атмосферного давления.

Уточняется, что такая погода является нормальной для начала марта.

Эксперт в конце добавила, что весна в первую очередь «должна быть в душе», несмотря на погоду на улице, ей нельзя предъявлять завышенные требования.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал на 8 Марта температуру, равную 26-35 градусам по Фаренгейту, тем самым выразив «теплое отношение к женщинам».